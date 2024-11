Tras una intensa conversación con José Antonio Rizo Patrón, Techi De La Puente se armó de valor y regresó al barrio de Manuel Gallardo. Volvió a salir por su balcón y se encontró a su vecino frente a frente.

Él, impresionado por verla de regreso en la vecindad, no pudo reaccionar. “Techi, ¿qué haces aquí?”, es lo único que atinó a decir.

“Viví en esta casa, ¿sabes? Me encantaba salir a mi balcón con mis geranios que me los regaló mi vecino, un vecino distinto a mí: no era creyente, era un poquito revolucionario. Pero yo me enamoré de él”, aseguró la mujer.

Y él siguió la historia: “¿Sabes que a mí me pasó algo igual? Yo tenía una vecina muy distinta a mí: católica, demasiado pituca; imagínate, hasta jugaba golf. Y, aun así, siendo tan diferentes, me enamoré de ella hasta los huesos”.

El amor se respiraba en el aire, pero llegó un momento CLAVE para ambos, donde Techi tomó las riendas de la situación. “Manuel, ¿quieres estar conmigo?”, le preguntó y él se quedó EN SHOCK.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.