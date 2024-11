José Antonio Rizo Patrón parece haber aceptado que NO existe NINGUNA posibilidad de retomar su matrimonio con Techi De La Puente, así que ha decido que lo mejor estar separados. Pero no solo eso: sino que ella merece ser FELIZ al lado de Manuel Gallardo.

“Techi, tú me hiciste feliz por muchos años, yo me quiero quedar con ese recuerdo, no te quiero ver triste ni asustada. Yo te perdí por mi culpa, ya lo acepté, ¿con qué derecho te voy a impedir que vuelvas a ser feliz?”, le dijo el hombre.

Pero Techi se NEGABA a aceptar que el motivo de su tristeza es Manuel. “Yo estoy bien, José Antonio, de verdad, desde que te amistaste con las chicas y ellas te recuperaron yo me siento tranquila. Hemos vuelto a ser una familia, aunque tú y yo estemos separados”, aseveró.

Y José Antonio le lanzó una última frase que la hizo reflexionar: “Quiero que sepas que yo fui muy feliz contigo. Y que, como papá de mis hijas, siempre vas a ser parte de mi familia. Siempre te voy a desear lo mejor, siempre”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.