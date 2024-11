Cocó regresó al barrio para visitar a don Bernardo y Margarita, y, además, conocer a Rosana, la hija de él. Una vez en casa, la conversación se volvió amena entre los cuatro hasta que el hombre le reveló que tenía una GRAN sorpresa para su amada.

“Quiero mostrarte algo que reafirma mi amor y mi compromiso hacia ti. Margarita trae la venda. Todo esto es para ti”, dijo el abuelo de Margarita para dejar en SUSPENSO a la mujer.

Una vez frente a la bodega, don Bernardo le quitó la venda a su amada Cocó, revelándole el nuevo nombre de su negocio: Don Bernardo & Cocó. “Es un homenaje al amor que siento en mi corazón”, le aseguró el hombre.

Y Cocó, impresionada con el gesto, solo atinó a decir: “No te hubieras molestado, Bernardo. Sí, me gustó, lo que pasa es que no estoy acostumbrada a estos gestos pintorescos”. “Pues anda acostumbrándote porque soy un hombre lleno de detalles y sorpresas”, le respondió don Bernardo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.