Techi De La Puente ha tomado una importante decisión en su vida y decidió anunciársela a sus hijas y a su mamá Cocó. “Su papá y yo conversamos en la mañana y nos divorciaremos (…) De verdad él estaba sereno, en calma y sobre todo convencido de que lo más importante son ustedes, sus hijas”, aseguró.

Y, pese a la inicial duda de Belén, Techi la tranquilizó asegurando que su papá NO es una mala persona. “Esta vez me estaba diciendo la verdad. (Él me propuso el divorcio). creo que fue un gran acto de amor hacia ustedes y hacia mí y voy a estar siempre agradecida por eso”, agregó.

Gracia se mostró sumamente preocupada por el bienestar de su papá y le preguntó a su madre cómo había quedado José Antonio. “Él las va a necesitar mucho en este tiempo, pero él es fuerte, siempre ha sido una persona independiente”, le respondió Techi.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.