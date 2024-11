Esta vez, Techi De La Puente NO dejará escapar a Manuel Gallardo de su lado. Por eso, regresó al barrio y le gritó su amor desde su balcón. “Manuel, te amo. Por favor, dame una oportunidad, déjame ser parte de tu vida otra vez. Te prometo que esta vez no me voy a ir”, le suplicó la mujer.

Pero, aun dudoso, Manuel le preguntó: “¿De verdad quieres estar conmigo?”. “Sí, mucho”, le confirmó ella con una gran sonrisa en el rostro.

Además, ambos acordaron que NO ocultarán su amor y lo demostrarán frente a todos; incluyendo a los trabajadores del Terminal Pesquero donde ambos laboran. “Le podemos contar a todo el mundo”, aseguró Techi.

Ella misma también le confesó que no sabe que pasará en el futuro para ambos, pero de algo SÍ está segura: “No te voy a perder. Nunca más te voy a perder”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.