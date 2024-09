Salvador Gallardo llevó a Ale a su casa para estudiar para la próxima práctica en el curso de la unviersidad que comparten. Sin embargo, la joven se aburrió de la situación. “Qué serio te pones cuando estudias, ni una sonrisita en todo este rato”, le sugirió.

Pero el joven le respondió tajante: “Me estoy preparando para la práctica, dicen que va a estar bien maleada, tú también deberías estar estudiando”.

Aunque Ale no dejó pasar la oportunidad de hacer una sugerencia indecente. “Pero no te pongas gruñón, ¿por qué no mejor aprovechamos el tiempo y nos tomamos un descanso? Podríamos aprovechar en hacer otras cositas. La cama está bien cómoda”, precisó.

Y, aunque Salvador se negó en un inicio, ambos terminaron protagonizaron un CANDETE beso. “A ti no te para nadie, ¿no?”, le replicó el hijo mayor del “Tiburón”. “Nunca. Aprovecha, porque por ahora tú también me interesas. Podríamos pasar al mirador de la otra vez”, dijo tajante la joven.

Pero el apasionado momento fue INTERRUMPIDO por Alonso, el hermano menor de Salvador. “Todos se besan en mi cuarto: Franco y Belén, tú y esa chica que no conozco”, se quejó el pequeño.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.