Belén Rizo Patrón abrió su corazón y le confesó a su enamorado Franco Gallardo que, si su papá hubiera estado presente, NUNCA hubiera aceptado una relación entre ambos. “Antes qué me iba a dejar salir con un chico como tú…”, aseguró la joven.

Este comentario captó la atención del hijo del “Tiburón”, quien le preguntó por más detalles. “No eres hijo de uno de sus amigos fichos, de colegio ficho, apellido ficho”, aseveró Belén.

Y Franco se sintió un poco incómodo con el tema de conversación. “Belén, ¿yo te parezco poca cosa?”, le cuestionó. Así que la joven aprovechó en aclararle sus sentimientos: “No Franco, ¿por qué dices eso? A mí no me pareces poca cosa. A mí me pareces lo máximo, por eso me encantas: por tu personalidad, porque le metes letra a todo el mundo, te haces amigo de todo el mundo, hasta de las piedras. Eres solidario, divertido, cariñoso, todo”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.