Papá en Apuros: Jhonatan terminó con Luna por las fotos que subió a Instagram

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, la relación entre Luna Seminario y Jhonatan Quiroz terminó. El joven cadete no soportó ver las fotos que se tomó su enamorada en Instagram y decidió dar por finalizado su romance.

Los celos de Jhonatan se originaron al leer los comentarios en las fotos de Luna. “¿Has visto lo que te escriben? ¿No te das cuenta de lo que pareces, Luna? Vine a decirte que me encanta cómo eres, vine a dejarte tranquila, pero la que se equivoca acá eres tú. Estás en una frecuencia muy distinta a la mía, así que se acabó Luna. Se acabó, ya no quiero ser tu enamorado”, confesó.

Pero, Luna Seminario no estuvo de acuerdo con la molestia de Jhonatan. “¿Por unas fotos?”, dijo impresionada. “No son unas fotos, es tu actitud. A mí me gustan las chicas tranquilas, no las que andan figureteando en Instagram. No te ves más linda, cambiaste, estás en otras. Es mejor dejar las cosas acá y cada uno en lo suyo. No me llames ni me mandes mensajes”, respondió el cadete.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.