En el nuevo capítulo de “Pituca Sin Lucas” sucedieron momentos asombrosos, María Teresa De La Puente le puso las cosas claras a José Antonio Rizo Patrón. Sin embargo, él no podía creer que ella le esté pidiendo el divorcio, se sintió abandonado en un momento tan complicado. Por su parte, Techi aseguró que ya no lo ama. Esto hizo que sus inseguridades y confusiones crecieran. Incluso le preguntó si había otro hombre en su vida.

Por otro lado, Felipe Arosamena llegó a la casa de las Rizo Patrón para que buscar que retomar su relación con María Gracia. La joven anhelaba esto, pero el hecho de que sellara su amor con Salvador Gallardo, hizo que despertaran muchas dudas en ella. Por este motivo, cuando Pipo le pidió regresar, puso muchos peros y le pidió tiempo para analizar a detalle el tema.

El que tampoco la está pasando nada bien es Manuel Gallardo, quien llevó a Conchita Méndez a su casa después de recibir una serenata. Esto no le gustó para nada y se cansó del escándalo. Una vez que llegaron a la morada, Conchita comenzó a preguntarle los motivos por los que ya no la ama. Luego de tanta insistencia, finalmente reveló que es por Techi. A penas escucho ello, Conchita partió en llanto y no dejó de llorar.

El que anda con la confianza hasta el cielo es Salvador Gallardo, cada vez se le nota más enamorado de María Gracia Rizo Patrón. En una conversación con su hermana Micaela, confesó que en el fondo siente que no regresará con Felipe y que lo escogerá a él por encima de todas las cosas.

REVIVE AQUÍ EL CAPÍTULO 48 DE “PITUCA SIN LUCAS” DE LATINA TELEVISIÓN

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.