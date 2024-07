Salvador Gallardo está más contento que nunca e incluso se metió a la computadora de Micaela para descargar música femenina y muy romántica. A su hermana le pareció muy raro todo esta nueva actitud y decidió preguntar. Fui ahí, donde aseguró que tiene la esperanza que su amor con Gracia no se apague nunca. “Creo que las cosas pueden cambiar… Confía en mí, las cosas están cambiando”, confesó.

Sin embargo, Micaela no cree que Gracia finalmente lo escoja a él. “Lo que pasa, hermanita, es que hay cosas en la vida que se vuelven en para siempre”, fue la justificación que dio Gallardo. Esto despertó la curiosidad de Micaela, pero Salvador no ni una sola palabra. “¡Muérete de vieja, no de sapa!”, expresó.

“Confía en mí. Gracia y el doctorcito no vuelven”, agregó. “Asu, se te nota seguro”, mencionó su hermana sarcásticamente. “Sí, recontra seguro. Seguro de que Gracia me quiere a mí”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.