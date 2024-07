María Gracia Rizo Patrón selló su amor con Salvador Gallardo y ahora no sabe qué hacer con los sentimientos que tiene con el hijo de Manuel Gallardo. No dudó en contarle el acontecimiento a Belén, quien muy curiosa preguntó por Felipe Arosamena, pues hasta hace poco tenía muchas ganas de retomar su relación con él.

“No sé, no sé… Yo no quería estar con Salvador al principio, pero ahora no dejo de pensar en él”, comenzó diciendo Gracia, causando gran sorpresa en el rostro de Belén. “Gracia, lo tienes super claro. No quieres soltar a Felipe, te gusta Salvador, reconócelo”, expresó su hermana, esperando que de esta forma pueda recapacitar.

Sin embargo, las respuestas de Gracia sólo demuestran que está muy confundida y ahora no sabe a quién escoger. “Yo quiero a Felipe, me gusta como hombre y me veo pasando el resto de mi vida con él”, comentó con muchas dudas en su cabeza.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.