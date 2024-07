Este miércoles 10 de julio se transmite el capítulo 48 de la telenovela familiar “Pituca Sin lucas”. La serie ha conquistado al público y, esta nuevo episodio, llegan más enredos amorosos. Luego de varias conversaciones con Conchita, Manuel Gallardo admite que tiene sentimientos por Techi.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca sin Lucas Capítulo 47 RESUMEN: Techi se cansó de José Antonio y le pide el DIVORCIO

Desde que decidió no casarse con Goyo, la empresaria del terminal ha intentado encontrar respuestas en el ‘Tiburón’ Gallardo para saber por qué terminó su relación con ella. “¿Estás enamorado de la pituca?”, pregunta Conchita. Cansada de no recibir respuesta, la mujer lanzó una fuerte acusación contra Manuel. “Eres un cobarde que no quiere decir la verdad”, sentencia.

El patriarca de los Gallardo finalmente confesó lo que siente por la pituca. “Sí, sí, estoy enamorado de Techi. Entiéndelo, ¿sí?”, responde. En el adelanto, se puede ver a Conchita fuertemente afectada por la revelación.

Por otro lado, Salvador no pierde las esperanzas de estar con mayor de las Rizo Patrón. En una conversación con su hermana Micaela, el joven se mostró confiado cuando su hermana le recordó que Gracia y Felipe podrían regresar. “Gracia y el doctorcito no vuelven”, asegura el mayor de los Gallardo.

Mira EN VIVO el capítulo 48 de “Pituca sin Lucas”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR