Las dudas de María Gracia Rizo Patrón cada vez se incrementan más. No sabe si quedarse con Salvador Gallardo o retomar la relación que tenía con Felipe Arosamena. El estudiante de medicina ahora llegó a su casa para proponerle regresas, pero ella no sabe si aceptar o no. “¿No te parece que es muy rápido?”, preguntó inmediatamente en cuanto escuchó su propuesta.

Pipo no tienen ningún tipo de dudas, pero Gracia parece darle muchas vueltas al asunto. “Imaginé que íbamos a empezar a acercarnos poco a poco. Me gusta que vengas y me digas que me quieres y me extrañas. Me pone contenga… Tengo miedo de equivocarme y no funcione”, comentó. “Gracia, yo te quiero, te amo y quiero que seas mujer”, fue la respuesta que le dio Felipe intentando calmarla.

Gracia cree que todavía no ha sido perdonada del todo, pero Felipe le dejó en claro que es algo que juntos pueden superar. “El tema de Salvador, me molesta, me molesta muchísimo, pero es algo que como pareja lo podemos sanar”, manifestó el doctor. Sin embargo, por ahora, Gracia declinó la oferta. “¿Sabes qué? Yo no quiero volver a equivocarme. Necesito un tiempo para pensar”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.