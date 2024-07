José Antonio Rizo Patrón no puede comprender cómo es que María Teresa De La Puente pudo cambiar sus sentimientos por él en tan poco tiempo. Ahora que su esposa le pidió el divorcio, intenta descifrar los motivos de su falta de amor por él. “Te necesito a mi lado, mi amor”, le dijo José Antonio a Techi, prácticamente rogándole.

Por su parte, Techi ya asumió sus palabras y dará marcha atrás. “Eso no va a pasar. No me sigas insistiendo, ya te dejé las cosas claras”, comentó. “Yo me voy a separar, ya lo decidí”, añadió rompiendo el corazón de José Antonio, quien todavía ama con todas sus fuerzas a María Teresa.

Sin embargo, sus inseguridades comenzaron a aparecer y por su cabeza pasó la idea de que tal vez exista otra persona en su vida. “Dime algo, Techi ¿hay otro hombre?”, preguntó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.