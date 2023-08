Jirón del Humor realizará parodia de los calurosos enfrentamientos entre Christian Domínguez y ‘Metiche’

¡No se pierden ni una! En esta semana, Christian Dominguez y Kurt Villavicencio más conocido como el popular ‘Metiche’ se encuentran en el ojo público, luego de que el conductor de espectáculos acusó al cantante de cumbia de serle infiel a su actual pareja Pamela Franco. El elenco de Jirón del Humor no dejará pasar esta oportunidad y a su peculiar estilo imitarán a ambas figuras este sábado 5 de agosto.

Christian Dominguez y ‘Metiche’ se encuentran enfrentados públicamente, e incluso en los últimos días el cantante de cumbia ha afirmado que tomará medidas legales y enviará una carta notarial contra el popular personaje. Es así como estas calurosas acusaciones serán parodiadas en la secuencia ‘China en acción’ con el tema ‘Te fui infiel, pero me rectifiqué’, donde los personajes ‘Christian Mostrimonguez’ y ‘Gordiche’ se dirán todas sus verdades.

El encargado de interpretar a Christian Dominguez será el cómico ‘Mostrito’, mientras que ‘La Gorda Sexy’ se pondrá en el papel de ‘Metiche’ y Miguelito Drums se convertirá en Pamela Franco.

Invitados especiales

Jirón del Humor viene alcanzando el éxito dentro de su bloque horario con sus invitados de lujo que llegan al estudio cada fin de semana. Este sábado 5 de agosto Milena Zárate se robará el show al participar en la secuencia ‘La Tóxica’ junto al ‘Chino Risas’ y Jhonny Carpincho. En su visita al canal de la avenida San Felipe, la colombiana no dudó en brindar unas contundentes declaraciones.

“Las personas tóxicas no van conmigo. Detesto las personas tóxicas y más las mujeres… yo pienso que las mujeres tóxicas son aquellas que no se quieren ni un poquito ni se valoran. No saben el valor tan grande que tienen como para estar detrás de una persona, indagando qué está haciendo… eso no es vida. Personalmente, yo no podría establecer un vínculo con una persona que sea así o ver a una chica que tenga esa actitud”, comentó Milena Zárate respecto a su participación en el skecth ‘La Tóxica’.

¿Qué otras secuencias se emitirán este sábado?

Este fin de semana tampoco faltarán otras divertidas secuencias que prometen hacer reír al público. Una de ellas es la parodia de ‘La Casa de los Famosos’, reality que viene dando la hora en México y que será imitada con el toque peruano de los cómicos. También estará el sketch ‘Veterinaria del Tío Chapita’ y ‘La Banda de Pulpito’

Desde las 10:00 p.m. en Jirón del Humor asegura todas tus noches de los sábados con risas y sorpresas. El programa cómico de Latina sigue apostando por originales contenidos que diviertan al público peruano. ¡No te lo pierdas!