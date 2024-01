Jossetty y Génnesis Hurtado confirmadas en “El Gran Chef Famosos x2”: “Llegamos para ponerle el brillo a esta cocina”

Jossetty y Génnesis Hurtado son una de las duplas CONFIRMADAS para la nueva temporada “El Gran Chef Famosos x2”. Tras saberse convocadas para el concurso culinario, las hermanas se mostraron sumamente emocionadas por sumarse a este gran proyecto que involucrará cocinar juntas con un objetivo en común: llevarse la ansiada olla de oro a casa.

En conversación EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento, Jossetty y Génnesis confesaron que ya tienen definidos los roles que tomará cada una durante su participación en la competencia. Por su lado, Jossetty será quien organice las tareas; mientras que Génnesis estará abocada en seguir cada una de las indicaciones de su hermana.

“Yo soy muy mandona y desde ya quiero tomar la palabra siempre. Soy mandona. Pero cuando no sé algo, le digo a ella. Ella es mi paciencia”, confesó Jossetty. Sin embargo, Génnesis no tendría mucha esperanza en este plan: “Vamos a estar perdidas, perdidas, perdidas”, afirmó.

Sin embargo, hay un aspecto en el que sí tienen la confianza de resaltar y es que han prometido que durante su paso por la cocina de “El Gran Chef Famosos” los van a sorprender con icónicos ‘looks’ llenos de escarcha, brillo y mucho color. “Por cada vez que nos pongamos el mandil, va a haber un traje diferente”, sentenció Jossetty.

¿Andrés Hurtado podría llegar a la cocina de “El Gran Chef Famosos X2”?

Durante las cinco temporadas de “El Gran Chef Famosos”, los participantes han recibido, en ciertas ocasiones, el apoyo de sus familiares en el programa de cocina de Latina Televisión. Así que, teniendo en cuenta ese antecedente, Latina Entretenimiento les consultó a las hermanas Jossetty y Génnesis Hurtado si existiría una posibilidad de tener a su papá Andrés Hurtado como su refuerzo.

Ante la interrogante, ambas llegaron a la misma conclusión: sería muy difícil lidiar con él en la cocina. “Si piensan que Jossetty no tiene paciencia, mi padre tiene menos paciencia”, aseveró Génnesis Hurtado.

Jossetty y Génnesis Hurtado revelan el “MEJOR” plato que le podrán presentar al jurado de “El Gran Chef Famosos X2”

¡Para no creer! Aunque son hermanas y han compartido varios momentos juntas, Jossetty y Génnesis Hurtado no han tenido una excelente experiencia dentro de la cocina. Según comentaron a Latina Entretenimiento, en la última Navidad, ambas intentaron preparar chocolate caliente para deleitar a los miembros de su familia. Sin embargo, el plan no salió como lo esperaban.

“A las justas hicimos un chocolate caliente para Navidad que si no lo han visto en redes… quemamos hasta el agua”, aseguró Génnesis Hurtado.

En esa misma línea, consultadas por el plato con el que SÍ O SÍ conquistarían a los jueces de “El Gran Chef Famosos”, Jossetty y Génnesis Hurtado precisaron que ese sería un arroz con huevo frito.

¿Dónde podrán ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de las temporadas de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión, así como en el portal web Latina Play y el app para dispositivos móviles de Latina.