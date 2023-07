El Gran Chef Famosos: ¿Qué dijo Junior Silva después de ser eliminado?

Cada semana la segunda temporada de El Gran Chef Famosos se pone más exigente y los participantes que siguen en competencia se esfuerzan al máximo para no abandonar la carrera. Sin embargo, en la emisión de hoy 5 de julio, Junior Silva no logró convencer al jurado y pasó a ser el tercer eliminado del reality de cocina.

En noche de eliminación, el actor se enfrentó a Mr. Peet, Mónica Torres y Natalia Salas. Los cuatro participantes tuvieronun doble desafío culinario: ‘Tequeños de Lomo Saltado con salsa huancaína’ y ‘Pionono de fresa con chantilly’. Mónica Torres fue la ganadora del primer reto así que su beneficio fue recibir una batidora de pedestal para la preparación de la crema de leche.

Tras la última ronda culinaria, Natalia Salas fue la primera salvada de la noche y a ella le siguió Mr. Peet. Finalmente, el jurado Javier Masías tuvo la última palabra y dio a conocer que Junior Silva es el tercer eliminado de la competencia culinaria.

“Me esfuerzo, me falta mucho…hay cosas que me faltan practicar. Agradezco haberlos conocido, porque El Gran Chef Famosos me enseñó cosas que jamás pensé hacer… Es bonito cerrar esta etapa de mi vida haciendo un programa blanco, algo que la gente no veía hace tiempo”, dijo el actor antes de dejar la competencia.

De esta manera se vivieron los minutos de tensión de la noche de eliminación que protagonizaron Natalia Salas, Mr. Peet y Mónica Torres, quienes aún continúan en competencia. ¿Volverán a caer en sentencia? Entérate en los próximos episodios de “El Gran Chef Famosos” de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y sábados a las 8:30 p.m.