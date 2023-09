Perú vs Brasil: ¿Por qué Ruidíaz continúa siendo convocado a la selección? Esto dicen los especialistas

Después del gol en el último minuto, Raúl Ruidíaz fue sindicado como el ‘culpable’ de la derrota de la selección peruana frente a su par de Brasil el último martes como parte de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Ante la lluvia de críticas, especialistas de fútbol dieron su punto de vista al respecto.

En “Arriba mi Gente”, convocaron al periodista de Latina Deportes, Fernando Egúsquiza, quien mencionó que Ruidíaz, a nivel de clubes, sí ha rendido; sin embargo, la situación es distinta en la selección. “A nivel de selección no se le ha dado, y creo que hasta cierto punto se ha forzado su convocatoria”, aseguró.

En 55 partidos, el jugador peruano solo anotó 4 goles. Ante ello, el periodista deportivo Jesús Arias precisó que le gustaría ver el mismo rendimiento de Ruidíaz en su club de Estados Unidos como en la selección peruana. “No lo veo con la misma reacción de sentirse el uno, de sentirse el mejor cuando juega en la selección”, dijo.

Entonces, ¿cuál sería la razón detrás de la convocatoria de Ruidíaz a la selección? Para el ‘tanque’ Arias, la decisión recae completamente en el director técnico del equipo peruano. “Siento que Juan Reynoso dice: ‘Conmigo, Raúl Ruidíaz va a dar algo más en la selección’. Creo que es una apuesta por un futbolista que no ha dado resultados en otras selecciones. Ahora, el tema que va jugando en contra de esa valoración del DT es que hoy no es el mejor momento de Ruidíaz. Juan Reynoso no tiene al mejor Ruidíaz a nivel de selección”, concluyó.

Mira el informe completo de “Arriba mi Gente” dándole clic al video ubicado en la parte superior.