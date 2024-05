Miguelito Perú: el ingeniero industrial que triunfa con sus bailes en TikTok

Miguel Ávalos, más conocido en la aplicación TikTok como ‘Miguelito Perú’, ha triunfado en la plataforma con videos de baile, tutoriales y hasta de comedia. Al final de la pandemia, ‘Miguelito’ dejo su trabajo estable en una empresa como ingeniero industrial y apostó por su mayor pasión: la danza.

El reportero Jorge Solari de “Arriba mi Gente” conversó con el tiktoker que se hizo famoso por el trend de “La culebrítica”. “Muchas personas creen que he ido a una escuela de baile, que soy un bailarín profesional, pero no. Yo he aprendido empíricamente”, declaró. El bailarín también contó que muchos de sus seguidores le preguntan si es rentable dejar su carrera por las redes. Sin embargo, el ingeniero manifestó que todo empezó como un pasatiempo.

“Lo de las redes vino, en sí, solo. Yo no busqué nunca dedicarme a esto, pero son oportunidades que yo las he tomado con la mayor responsabilidad del mundo”, confesó. ‘Miguelito’ cuenta con más de 5 millones de seguidores en TikTok. Hasta la cantante Ana Bárbara reaccionó a uno de los videos del creador de contenido, el cual tiene más de 112 millones de reproducciones.

Además, el popular bailarín chalaco, ‘Miguelito’, expresó que se anotará en clases de baile para mejorar su técnica y que espera ganar los premios “Inspira” por segunda vez. “Los invito a apoyarme. A este humilde seguidor que solo trata de entretenerlos”, dijo.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.