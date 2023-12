Jaime Bayly se quiebra al revelar que Pedro Suárez Vértiz le escribió una canción: “Me hizo llorar”

Pedro Suárez Vértiz y Jaime Bayly eran personas muy cercanas. Cuando el periodista tenía a cargo la conducción de “El Francotirador”, el cantante era un invitado de lujo. Es ahí dónde se realizaban entrevistas muy interesantes.

“Querido Jaime, este año lanza la reedición de “Yo, Pedro”. La única condición que puse es que pongan tu prólogo sin censuras”, le escribió Pedro.

“Querido Pedro, te recuerdo con gran cariño (…) Haz dejado 10 o 12 canciones que son obras de arte (…) No sé cuándo volveré a Lima, pero sería bueno vernos una tarde tranquila, lejo de las luces y las cámaras”, le respondió Jaime Bayly.

Mira el video ubicado en la parte inferior de la nota para ver el reportaje completo :

Jaime Bayly se quiebra por Pedro Suárez Vértiz

Además, el escritor también narró que cuando se separó de su primera esposa, Sandra, pasó por un mal momento. Debido a ello, Pedro decidió dedicarle un tema musical.

“Pedrito adoraba a Sandra, la quería mucho, Pedrito le afectó cuando Sandra y yo nos divorciamos (…) Por esos días él, sabiéndome tan triste, yo viviendo solo en esta isla, extrañando muchísimo a mis hijas Camila y Paola, y por supuesto, extrañando la felicidad familiar que se había roto con Sandra, Pedrito escribió una canción. Me dijo: voy a escribir una canción inspirada en ti”, recordó Jaime.

Fue así cuando el artista escribió e interpretó ‘Fantasma a presión’. Cuando Bayly la escuchó no pudo evitar las lágrimas. “Recuerdo cuando me la mandó y la escuché solo, en mi casa, me hizo llorar y me hizo caer de rodillas al suelo. Sentí que Pedrito había visitado mi alma, había paseado por mi espíritu, había hecho un tour por las zonas más sombrías de mi existencia”, aseguró.