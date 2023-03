Fiorella Cayo rompe su silencio tras ser captada besando a un hombre apasionadamente

Fiorella Cayo se pronunció tras las imágenes donde se le ve besando apasionadamente a un misterioso hombre. La actriz aseguró que no fue captada en la vía pública y se mostró en contra de las criticas que surgieron a raíz de la publicación del ampay.

A través del clip que compartió en sus redes sociales, Fiorella Cayo reveló que se encuentra soltera. Además, se mostró firme al mencionar que nadie tiene derecho a acosarla y a grabarla a escondidas.

“No es un ampay porque es cuando te agarran haciendo algo malo. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, estoy divorciada de hace más de un año. He salido de una fiesta y he ido al edificio del departamento que alquiló. La terraza de una propiedad privada no es vía pública”, dijo la actriz.

“Luego de un abrazo con mucha ternura me dio ganas de darle un beso, no tenía que irme a un hotel, ni irme con él a mi departamento. Solo era conocernos y compartir cómo me sentía, se dieron besos apasionados porque apasionada soy. No me doy besos así con todo el mundo”, agregó.