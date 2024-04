El Gran Chef Famosos: Jota, Angie y Celine revelan cuál fue su mayor reto a HORAS de la FINAL

Estamos a horas de vivir la gran final de El Gran Chef Famosos X2. Las duplas que disputarán la ‘Olla Dorada’ son Jota Benz y Angie Arizaga; y Celine y Marisol Aguirre. Ambos equipos deleitaron al jurado fecha tras fecha. Sin embargo, hubo momentos en los que la pasaron muy mal, pues la presión que existe en las estaciones puede alcanzar niveles muy altos.

Debido que sólo estamos a horas de presenciar una batalla culinaria fenomenal, Jota Benz, Angie Arizaga y Celine Aguirre visitaron el set de Arriba Mi Gente, donde fueron consultados acerca de su experiencia en el programa favorito por millones de peruanos.

Maju Mantilla no desaprovechó la oportunidad le preguntó a los equipos, cuál fue el reto más complicado al que se tuvieron que enfrentar. “Lo más difícil es estar atento al tiempo, entretener en sus casas. Es como un 360”, comenzó diciendo Jota. Por su parte, Celine terminó por redondear esta idea. “Es muy cierto, en sus casas la gente no sabe por todo el estrés que pasamos. Ha sido un programa hermoso. La presión que tienes es alucinante, es imposible no estresarse. Te llenas de nervios”, sentenció.

