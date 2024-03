Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga quedaron en tercer lugar de El Gran Chef Famosos x2

Una nueva dupla se despidió de “El Gran Chef Famosos X2”. Esta noche Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga no pudieron superar los desafíos culinarios y pasaron a convertirse los siguientes eliminados del reality.

La dupla quedó en el tercer lugar de la temporada. Esto dijo Pablo Saldarriaga antes de dejar la competencia.

–¿Cómo te sentiste al participar en El Gran Chef?

Me encantó participar en El Gran Chef, porque aprendí mucho sobre lo que no sabia.Me gustó mucho el equipo humano y la justicia al evaluarlos platos.

–¿Cómo ha sido la experiencia de cocinar junto a tu amigo Gabriel Calvo?

La experiencia de cocinar con Gabriel ha sido emocionante y retadora porque aprendí mucho de lo que conocía Gabo sobre gastronomía. Esto me obligó a ser el lado ‘calmado’ de la pareja para así poder tener un balance que nos lleve hasta la final.

–¿Qué les gustó más del programa?

Me gustó mucho la amabilidad de los jueces y de todo el equipo. Me gustaron los platos que escogieron y la calidad de los productos. Me gustó el día que cocinamos en equipo porque me pareció una atmósfera muy emocionante y competitiva. Me gustó el equipo de competidores de nuestro equipo. Todos grandes amigos.

–¿Qué consideras que les faltó para quedarse en la competencia?

Nos faltó manejar mejor los tiempos y la ansiedad. Hacia el final estábamos muy apurados con terminar antes que el resto . Quizás pudimos haber mejorado nuestra comunicación en el último plato.

