Masías hace reír a Gabriel en su despedida de El Gran Chef Famosos x2: “Soy igual de picón que tú”

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga fueron eliminados y se quedaron con el tercer lugar de “El Gran Chef Famosos x2”. Así que, antes de abandonar definitivamente la cocina de Latina Televisión, el jurado le brindó unas emotivas palabras de despedida.

El más emotivo, como de costumbre, fue el jurado Javier Masías. “Gabriel, yo soy igual de picón que tú. Yo ahorita, y estoy seguro que tú también estás pensando un poco de esto, estaría revisando qué pasó con el bizcocho, qué pasó con el merengue, qué pasó con los helados. Y, probablemente, me haría cargo de lo que me puedo hacer cargo. Tú piensas como ganador y eso a mí me parece increíble”, dijo el crítico gastronómico, emocionando a Gabriel Calvo.

También tuvo palabras para Pablo Saldarriaga, a quien conoce desde su época universitaria. “Justo como te conozco de la universidad sé que eres un genio de cualquier escenario. En la música eras virtuoso, en el teatro me he muerto de risa cada vez que te he visto entrar a un escenario, y estoy convencido de que eres un genio televisivo pero tu amistad es tan profunda, tan bonita y la honras tanto que has elegido que tu pareja brille antes que tú. Eso es algo hermoso de ver. De verdad que sí. Gracias por estar acá. Ha sido un lindo viaje y los vamos a extrañar”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.