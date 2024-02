Chiclayo: Ciudadanos cansados de robos se organizan para capturar a delincuentes

Ante la inmensa ola de robos, los vecinos de una urbanización en Chiclayo se han organizado para instalar cámaras de seguridad y alarmas que puedan ahuyentar a los delincuentes. “Estamos cansados, nos roban en la puerta de nuestras casa”, declaró una vecina.

Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes y los residentes solicitan mayor presencia policial para poder mitigar la inseguridad. “Tememos por nuestras vidas, nos asaltan con armas de fuego. No tenemos tranquilidad” señaló otra ciudadana quien con cartel en mano pedía no más robos en su barrio.