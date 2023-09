Argentina vs Bolivia: ¿Por qué Messi NO jugará este martes?

Este martes 12 de septiembre, Argentina se enfrentará a Bolivia como parte de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial FIFA 2026. El encuentro futbolístico tendrá lugar en el estadio Hernando Siles de La Paz que tiene capacidad para más de 41 mil espectadores. Sin emabrgo, el partido tendrá como gran ausente al Campeón del Mundo: Lionel Messi.

Pese a que la selección argentina llegó el fin de semana a Bolivia para aclimatarse, parece que el jugador del Inter Miami habría decidido quedar fuera del partido. A continuación, te contamos todo lo que se conoce hasta el momento

¿Por qué Messi no jugará este martes contra Bolivia?

Según ESPN Fútbol Argentina, los periodistas Esteban Edul y Leo Paradizo lograron CONFIRMAR que Lionel Messi NO jugará contra Bolivia este martes. Según el referido medio, “el capitán de la Selección Argentina no estará desde el arranque ante Bolivia y que es muy probable que tampoco sume minutos”. Sin embargo, hasta el momento no se han dado mayores detalles de su ausencia en la fecha 2 de las Eliminatorias.

¿A qué hora jugará Argentina vs Bolivia?

La selección argentina se enfrentará a su par de Bolivia este martes 12 de septiembre a partir de las 3 p.m. (hora peruana) como parte de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y lo podrás ver por la señal de Latina Televisión..

Mira el Argentina vs Bolivia EN VIVO vía Latina

¿Cómo ver los partidos de Bolivia como local vía Latina?

Latina adquirió los derechos de transmisión de los partidos de local de la selección de Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuándo y dónde se realizará el Mundial de Fútbol 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo entre junio y julio del 2026, disputándose la final el domingo 19 de julio de dicho año.

En tanto, y por primera vez, el Mundial de Fútbol tendrá lugar en tres países diferentes: Estados Unidos, Canadá y México. A continuación, te detallamos las ciudades que albergarán los partidos:

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Canadá: Vancouver y Toronto.

Vancouver y Toronto. México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

¿Cuántos cupos tiene CONMEBOL para el Mundial de Fútbol 2026?

El Mundial de Fútbol FIFA 2026 se realizará en un formato nuevo y contará con la participación de 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro. Tras el cambio, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) tendrá seis cupos directos y una oportunidad de repechaje.