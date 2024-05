Papá en Apuros Capítulo 132: Matías abandona a Julieta en el altar

Matías Quiroz tuvo una conversación muy intensa con Martín Seminario en la que el comandante le hizo saber que el hijo que espera Natalia Rodríguez no es suyo. Esto impactó con el joven, quien decidió cortar la boda de un momento a otro para hablar con Julieta Olaya. “Mati, no entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto? Deberíamos estar casándonos”, acotó la chorrillana.

“Mi amor, eso es lo que más quisiera. Yo te amo Julieta, pero tú no. Nunca me lo has dicho”, fue la impactante respuesta de Matías, quien habría tomado una importante decisión. “Julieta, no puedo casarme contigo. Sería muy injusto. El comandante está enamorado de ti y lo peor de todo es que tú también estás enamorada de él”, sentenció.

Julieta en su intento por recuperar a Matías, le juro que lo iba a olvidar lo más pronto posible. No obstante, él decidió dejarla ir. “No me puedes prometer eso, mi amor. No me lo puedes prometer. Sería injusto para ti. El comandante vino a verme hace un rato”, sentenció.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.