Papá en Apuros Capítulo 132: Natalia hace el último para recuperar a Martín, pero él la rechaza

Natalia Rodríguez no se da por vencida y hace un último esfuerzo para intentar que recuperar el amor de Martín Seminario. “Yo vine porque quería decirte que yo siempre te quise. Desde que te vi, supe que eras el hombre más maravilloso del mundo y si hice todas las locuras que hice es porque yo siempre te he amado y te sigo amando”, expresó.

Sin embargo, Martín Seminario decidió rechazarla y le dejó en claro que no habrá nada entre los dos. “Natalia, ¿por qué me estás diciendo esto? Tú sabes que no existe ninguna posibilidad de que regresamos o pase algo”, expresó el comandante.

Además, le explicó los motivos por los que está profundamente enamorado de Julieta Olaya. “¿Julieta? Julieta fue honesta. Es honesta, es transparente, es increíble. Julieta quiere a mis hijos de verdad, con el corazón. En este momento seguro ella se está casando y no quiero hablar de eso…” , manifestó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.