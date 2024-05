Papá en Apuros Capítulo 132: Matías perdona a Julieta por haberse enamorado de Martín

Julieta Olaya volvió a los brazos de Martín Seminario. Sin embargo, pensó que lo correcto era pedirle disculpas a Matías Quiroz por todo lo vivido con él, pues estuvieron a punto de contraer matrimonio. “Yo nunca quise hacerte daño. Yo te quiero mucho”, expresó la chorrillana.

El joven no tiene espacio para el odio en su corazón y mencionó lo siguiente: “No me cabe la menor duda. Estabas dispuesta a casarte conmigo solo para hacerme feliz”. “Todo Julieta. Te perdono todo. Cada día que pasé contigo me hiciste la persona más feliz del mundo”, respondió cuando Julieta le preguntó si algún día lo iba a perdonar.

Julieta le desea todo lo mujer y espera que pronto encuentre el verdadero amor. “Eso no es lo más importante ahora. Lo único que quiero es olvidarme de este amor que siento por ti y estar feliz de tu felicidad. Julieta, quiero que sepas que, se4a lo que sea que necesites, puedes contar conmigo siempre”, acotó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.