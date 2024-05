El Gran Chef Famosos: Zelma Gálvez y el coqueto piropo que le lanza a Emil Jaime, ¿qué le dijo?

Zelma Gálvez no deja de caer ante los encantos de Emil Jaime. Sus estaciones están lo más cerca posible y la cómica coquetea con el joven a más no poder. Por su parte, el cantante no se queda atrás y le sigue el juego al pie de la letra.

“Mi tatuado favorito. Ya voy”, dijo Zelma cuando vio que Emil Jaime la estaba pasando en cuanto a la preparación de la comida. “Apúrate mi reina. Estoy que te espero”, respondió de forma muy seductora el galán.

Este jueves 2 de mayo, “El Gran Chef Famosos”, el programa gastronómico de Latina Televisión, vive una fecha más del temible repechaje. Emil Jaime, Giovanna Valcárcel, Mathías Brivio, Emilram Cossío y Zelma Gálvez buscarán que regresar a la competencia.

