Papá en Apuros Capítulo 132: Matías le suplica a ‘La Gringa’ que no se vaya de Perú, ¿qué respondió?

Matías Quiroz quiso hacer lo correcto y le contó toda la verdad a Julieta Olaya sobre el supuesta hijo de Martín Seminario. Esto ocasionó que la boda con la chorrillana no se llevara a cabo. Sin embargo, el hijo de Vicky no tuvo mejor idea que buscar a ‘La Gringa’, con quien en algún momento pasó algo romántico.

“El hijo de Natalia no es del comandante, es de Jorge. Me lo contó el señor Martín y no pude quedarme con eso. Y por eso no me casé”, le contó el joven a Kate. “Mati, lo siento, no sé qué decirte”, respondió muy sorprendida.

“Gringa, no hay razón para que te vayas. No hay ningún motivo para que te vayas. Yo voy a seguir adelante, pero contigo será más fácil. Ahora te necesito más que nunca, por favor quédate”, sentenció. “Gringa, sonará un poco egoísta, pero te necesito a mi lado. Gringa, por favor, no te vayas”, añadió.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.