Argentina vs Bolivia: Esta es la posible alineación de los argentinos este martes

La segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial FIFA 2026 se realiza este martes 12 de septiembre. Uno de los partidos más esperados es el de Argentina contra su par de Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Sin embargo, los campeones del mundo no contarán con una de sus estrellas dentro de su alineación. Así que, a continuación, te dejamos la posible formación de la selección argentina y la boliviana.

Posible alineación del Argentina vs Bolivia

Argentina

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás González, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Ángel Di María, Julián Álvarez. (Lionel Messi NO jugará esta segunda fecha).

DT: Lionel Scaloni

Bolivia

Guillermo Viscarra, Diego Medina, Jairo Quinteros, Marcelo Suárez, Adrián Jusino, Roberto Fernández, Diego Bejarano, Gabriel Villamil, Boris Céspedes, Jaime Arrascaita; Marcelo Moreno Martins.

DT: Gustavo Costas

¿Por qué Messi no jugará este martes contra Bolivia?

Según ESPN Fútbol Argentina, los periodistas Esteban Edul y Leo Paradizo lograron CONFIRMAR que Lionel Messi NO jugará contra Bolivia este martes. Según el referido medio, “el capitán de la Selección Argentina no estará desde el arranque ante Bolivia y que es muy probable que tampoco sume minutos”. Sin embargo, hasta el momento no se han dado mayores detalles de su ausencia en la fecha 2 de las Eliminatorias.

¿A qué hora jugará Argentina vs Bolivia?

La selección argentina se enfrentará a su par de Bolivia este martes 12 de septiembre a partir de las 3 p.m. (hora peruana) como parte de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El partido se podrá ver por la señal de Latina Televisión.

Mira el Argentina vs Bolivia EN VIVO vía Latina

¿Qué partidos de Bolivia como local se podrán ver vía Latina?

Latina adquirió los derechos de transmisión de los partidos de local de la selección de Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ello, los televidentes podrán ver TODOS los partidos que tenga la selección boliviana como local en estas Eliminatorias.