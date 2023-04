Amiga de Freddie Mercury subastará artículos que le pertenecieron al ex vocalista de Queen

La mejor amiga de Freddie Mercury, Mary Austin, hará una subasta de 1500 objetos que en su momento le pertenecieron al mítico artista.

Freddie Mercury es considerado una de las mejores voces de la historia de la música. El cantante británico usó miles de objetos que fueron heredados a Mary Austin luego de su fallecimiento en el año 1991. La mejor amiga del integrante de la banda de Queen confesó que subastará un gran cantidad de objetos, entre ellos sus trajes y un manuscrito de una de sus canciones.

Austin estuvo siempre al lado del ex cantante de Queen, Mercury le tenía tanto cariño que le heredó su casa en Londres. El artista también le dejó a su querida amiga todos los objetos que se encontraban dentro de su hogar. “Esta colección de objetos te llevan a los más profundo del individuo famoso y el hombre que yo conocí”, comentó Mary Austin al medio BBC. La persona encargada a subastar se animó a mostrar algunos objetos que estarán en el evento, uno de ellos el manuscrito de la canción ‘We are the champions’ y la última obra de arte que compró el artista.

También mencionó que ya llegó la hora de vender todos los artículos de su buen amigo, que ya es momento que otras personas tengas dichos tesoros. “El tiempo ha llegado para mí de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida. Me di cuenta de que no era apropiado quedarme con cosas. Si iba a venderlas, tendría que ser lo suficientemente valiente de venderlo todo”, finalizó la mejor amiga de Freddie Mercury.