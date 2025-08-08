Durante una reciente edición de Yo Soy, Ricardo Morán sorprendió al contar por qué las fiestas infantiles no son precisamente su momento favorito. Todo comenzó cuando la primera participante apareció vestida completamente de negro y se presentó diciendo: “Vengo desde Villa María del Triunfo, soy animadora y trabajo con los niños”.

Esto llevó a Morán a lanzar una divertida queja que hizo reír a todos: “¿Por qué en las fiestas infantiles, cuando uno está tranquilo, siempre los animadores nos llaman para jugar?”, dijo entre risas. “Yo estoy bien tranquilo y mis hijos vienen para que juegue y baile con ellos”, agregó.

Sin filtros, Ricardo recordó entre carcajadas: “Tuve una lesión y me compré una venda que terminé usando tres meses para no tener que salir a jugar en los cumpleaños”. Su confesión provocó aplausos y risas entre los demás jurados. ¿Tú también buscarías una excusa como la de Ricardo? No te pierdas lo mejor de Yo Soy, todas las noches por Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!