Tras consagrarse como ganador de la tercera temporada de Yo Soy, el imitador de Liam Gallagher compartió un emotivo mensaje sobre su camino, su esfuerzo y el significado de este logro en su vida.

¿Qué le dirías a tu yo de hace unos años?

Que estoy orgulloso de él, que me llena de admiración porque siempre quiso estar en Yo Soy y ganarlo. Estoy feliz de que nunca, nunca, nunca le bajó a nada. Se la buscaba como sea, incluso con una guitarra de tres cuerdas cantando en los buses. También muchas gracias a las personas que me apoyaron desde el día uno.

¿A quién le dedicas este triunfo?

Al medio mundo, literal. A mi comunidad, a mi enamorada que es muy importante, a mi familia, a mi banda, a mis amigos. Incluso a las personas que no me conocen y están afuera esperando, a todos ellos.

El público fue clave en este resultado, ¿qué mensaje les das?

Me llena de felicidad saber que cuento con el respaldo de todos ustedes. Hemos creado una comunidad sana, transparente, y estoy orgulloso de todos también.

Más allá del premio, ¿qué te llevas de esta experiencia?

Han sido 10 años intentando entrar a Yo Soy y ganarlo. Ahora también tengo en mente mi carrera como solista, que viene muy pronto. Esta experiencia me ha ayudado a desenvolverme mejor en el escenario.

¿Qué le dirías a quienes sueñan con llegar aquí?

Que nada es imposible, pero hay un trabajo muy duro detrás. Hay sacrificios, momentos difíciles, pero este es el fruto de todo ese esfuerzo.

Con emoción y orgullo, cerró con su ya característico sello: “Yo soy Liam Gallagher”.