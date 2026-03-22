Fernando Sosa: “Todo ese trabajo es por ustedes”, expresa tras quedar en tercer lugar
El imitador de Gustavo Cerati obtuvo el tercer lugar en la final y agradeció emocionado a sus seguidores por acompañarlo durante toda la temporada.
Tras conocerse que Fernando Sosa alcanzó el tercer lugar en la gran final de Yo Soy, el imitador de Gustavo Cerati dedicó unas palabras a las personas que lo apoyaron con su voto durante toda la competencia.
Estas fueron algunas de sus declaraciones dadas a Latina Digital:
Visiblemente emocionado, el participante agradeció a sus seguidores y reconoció que su avance en el programa fue gracias al respaldo del público. “Que los quiero mucho, los amo como no tienen idea, perdonen, perdonen, no se logró el objetivo, pero pues de verdad, todo ese trabajo hasta donde se ha llegado es por ustedes, únicamente”.
Asimismo, el cantante también se refirió a lo que le deja su paso por el programa y la relación que construyó con los demás participantes. “Mucho amor, mucha familia”.
De esta manera, Fernando Sosa se despidió de la competencia llevándose el cariño del público y el tercer lugar de la temporada, tras una participación que destacó por su interpretación del legado de Gustavo Cerati.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!