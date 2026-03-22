Tras ocupar el cuarto lugar de la temporada Gael García, imitador de Marciano Cantero, se despidió del programa con un mensaje de agradecimiento al público y reflexionó sobre su paso por la competencia. El participante, uno de los más jóvenes de la temporada, destacó el apoyo recibido desde el casting y aseguró que esta experiencia marcará el inicio de su camino musical.

Estas fueron algunas de sus declaraciones dadas a Latina Digital:

Llegaste al cuarto lugar. ¿Qué mensaje le das al público que votó por ti?

Agradeció al público que lo acompañó desde el casting y destacó el cariño que recibió durante toda la competencia. Señaló que se siente orgulloso de haber alcanzado el cuarto lugar en una temporada muy exigente y valoró el respaldo de su familia, amigos y seguidores. Además, felicitó a sus compañeros finalistas y aseguró que se va feliz por todo lo vivido en el programa.

Eres el imitador más joven de la temporada. ¿Qué te llevas de esta experiencia?

Comentó que se lleva experiencias importantes junto a sus compañeros y un aprendizaje clave para su carrera musical. Indicó que esta participación le sirve como impulso para desarrollarse como solista. También dejó abierta la posibilidad de regresar al programa en el futuro con otro personaje.

¿Qué fue lo más retador durante la competencia?

Reveló que el mayor reto fue el desgaste físico y emocional, además de sacrificar horas de sueño para preparar cada presentación. Afirmó que entregó todo durante la competencia y agradeció nuevamente el apoyo recibido del público.

¿Qué viene ahora para ti?

Explicó que buscará impulsar su carrera musical propia mientras continúa aprovechando el personaje. Su objetivo es generar oportunidades como artista y, paralelamente, desarrollar su proyecto como solista.

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