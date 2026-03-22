Tras obtener el segundo lugar en la gran final de Yo Soy, el imitador de Julio Iglesias compartió su emoción y gratitud por todo lo vivido en la competencia, asegurando que esta experiencia marcó un antes y un después en su vida.

¿Qué significa para ti haber logrado el segundo lugar?

Sin duda es un sueño hecho realidad. Agradezco a todas las personas que me han apoyado, no solo aquí en Perú, sino también en el extranjero. Yo Soy me ha cambiado la vida para bien y voy a aprovechar este momento, porque mi proyecto personal no es solo ser Julio Iglesias, sino también desarrollarme como Marco Hurtado. Siento que este es un peldaño muy importante para lograr esos sueños.

¿Qué le dices a quienes te apoyaron hasta la final?

Muchísimas gracias de todo corazón. He entregado todo en el escenario. El apoyo y los mensajes me han hecho recordar momentos importantes de mi vida. Un amigo me dijo que cuando llegó de Ica yo lo ayudé cuando no tenía dinero, y ahora él y su empresa votarían por mí. Son cosas que valen más que el dinero y que te hacen sentir valorado como persona.

Tuviste una presentación emotiva con tus compañeros del conservatorio, ¿qué significó?

Fue un momento histórico. Mostrar una orquesta sinfónica, aunque no completa, en el programa más exitoso del país, para mí fue como ganar. También fue importante darle ese espacio a mis amigos y acercar la música clásica al público.

¿Qué te llevas de esta experiencia?

Me llevo mucha gratitud, hermandad y el aprendizaje de compartir con personas que también persiguen sus sueños. Hemos hecho una gran sinergia para lograr una gran temporada.

¿Qué viene ahora para ti?

Podrán verme pronto en Yo Soy Grandes Batallas. Además, seguiré con mis proyectos personales como tenor bajo el nombre de Marcurtado. Invito a todos a seguirme en mis redes sociales como marcurtadomusic.