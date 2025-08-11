En una nueva edición de Yo Soy, Giovanni Castillo, un abogado de profesión, intentó hacer su sueño realidad al presentarse ante el jurado para imitar a Leonardo Favio, uno de sus artistas más admirados. Sin embargo, su actuación no fue suficiente para impresionar a los exigentes jurados.

A pesar de la sinceridad con la que el participante se presentó, no logró captar la esencia de Favio, lo que llevó a un voto negativo por parte de Mauri Stern. Lo que realmente sorprendió fue la fuerte declaración de Mauri al finalizar la presentación: “Lamento ser cruel contigo, pero te falta mucho trabajo para llegar a ser malo”. La frase, que arrancó risas entre los jurados, no dejó indiferente a nadie, y Franco Cabrera no pudo evitar una sonrisa ante la inesperada crítica.

“En la vida hay que trabajar, aquí la suerte no existe”, añadió Mauri, dejando claro que el camino para llegar a ser un buen imitador no se basa solo en la suerte, sino en la preparación constante.

Sin embargo, el imitador lo tomó de buen humor y para las cámaras de Yo Soy, dijo: “Al menos soy buen abogado”

¿Logrará Giovanni perfeccionar su imitación y sorprender al jurado en futuras audiciones? ¡No te pierdas lo que viene en Yo Soy!

