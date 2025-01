El amor entre Isabela Thompson y Eduardo Salazar parece haber llegado a su fin, pues la joven le habló FUERTE y CLARO a su ex novio. “¿Cómo hemos llegado a esto nosotros que nos hemos querido tanto durante tanto tiempo?”, le pregunta Eduardo. “Porque las cosas cambian y yo no puedo…”, trató de explicar Isabela. “¿Qué cosa no puedes?”, la interrumpió el hombre. “Ya NO TE AMO”, sentenció ella.

Por otro lado, el adelanto muestra a Johnny Videla completamente decidido a NO escuchar a Rosita. “Tenemos que hablar de Rose…”, le suplicó Pamela Chumbe. “NO me interesa hablar de esa SEÑORA, Pamela Chumbe. Por favor, DÉJAME EN PAZ”, le pidió a su amiga.

Luego de que Rosita fue víctima de un repentino desmayo, Pamela salió disparada tras conversar con Santiago García y su mejor amigo. Antes de retirarse, le hizo una fuerte advertencia a este último. “Si le pasa algo…es tu responsabilidad, Johnny”, le dijo antes de desaparecer.

No te pierdas Pobre Novio hoy a las 9:30 p.m., justo después de El Gran Chef Famosos. ¡La tensión está asegurada!

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “Pobre Novio” EN VIVO

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.