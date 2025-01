Isabela Thompson ENCARÓ a Eduardo Salazar en su oficina por dejar que Mónica pase la noche en su casa. Y aunque, en un inicio, el hombre negó conocer los sentimientos por él de la mejor amiga de su ex prometida, al final terminó admitiendo que Mona le confesó TODO en una profunda conversación en su apartamento.

“Es intimidad de Mónica yo no me quiero meter en eso. Además, esa situación me incomoda mucho, Isabela. Es una tontería, se le va a pasar, solamente es una crisis. ¿Por qué? ¿Qué película estás haciendo en la cabeza? ¿Qué cosa crees que pasó anoche?”, le refutó él.

E Isabela NO se iba a quedar con la duda en la cabeza. “No sé, dime tú, ¿hay algo entre ustedes? Conmigo no te hagas el ofendido”, sentenció.

Eduardo lo pensó bien y le ASEGURÓ que no ha pasado NADA entre Mónica y él, aunque eso NO es verdad. “Yo te amo a ti, solamente a ti. No puedo hacerme cargo de lo que siente Mónica, es asunto de ella y además suficientes problemas tengo y no quiero tener que recordarte que mi departamento hay 3 cuartos, ella durmió en el cuarto extra, no en mi cama”, sentenció.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

