Este viernes 17 de enero se transmitió el capítulo 33 de Pobre Novio. Mónica Olavarría le puso fin a su silencio y CONFESÓ SU AMOR por Eduardo Salazar. Como era de esperarse, Isabela Thompson QUEDÓ EN SHOCK. “¿O sea que entre ustedes dos no ha pasado nada?”, preguntó ella. “Menos que nada, además, Eduardo ni siquiera sabe. Eduardo te ama, Isabela”, respondió la psicóloga.

La gota que rebalsó el vaso fue saber que Isabela y Eduardo ALMORZARON JUNTOS. Los ex novios no dudaron en pasar un agradable momento. Después de todo, uego del regalo que le hizo Eduardo, Isabela empezó a verlo con más simpatía. “Nada más tu sonrisa, eso. No se parece a la de nadie y me encanta”, la piropeó Eduardo.

Después de revelarle la verdad a su mejor amiga, Mónica decidió poner al tanto a Eduardo. Aunque él la reprendió por contarle todo a su ex novia, el llanto de Mónica logró conmoverlo y abrazó a la psicóloga. “Yo TE QUIERO, Eduardo, yo te puedo hacer muy feliz”, le prometió Mónica y procedió a BESAR al ex de su mejor amiga. Él no opuso resistencia.

Mientras ellos pasaban rato juntos, Isabela vigiló a Santiago García de Camilla, su nueva asistente. Una publicación en redes sociales alertó a la mujer, que no dudó en PONER EN SU SITIO a la traviesa joven que posó mejilla con mejilla junto al Pobre Novio. “Pedirte por favor que tengas más CRITERIO con lo que subas”, la reprendió.

En cuanto a Santiago, el joven quedó EN SHOCK tras enterarse que su gira fue CANCELADA y debe regresar a Lima. Su sorpresa fue mayor al enterarse de que Eduardo fue EL CULPABLE de esta mala noticia. ¿Buscará confrontar al ex de Isabela? ¿Por frustrar su intento de anular el contrato?

Por otro lado, César está MUERTO DE NERVIOS luego de la reconciliación de Betty y Vilma. Sus encuentros ponen al hombre cada vez más cerca de Iván, que todavía NO descubre la verdad sobre su verdadero padre, ¿hasta cuándo? Mónica y Betty están demasiado distraídas con la apertura de las “Picapiedras 2.0”.

Además, Isabela decidió llamar a Mónica para continuar su conversación. Grande fue sus sorpresa cuando Manuela fue quien contestó el celular de su ¿ex mejor amiga? y CONFESÓ que la psicóloga PASÓ LA NOCHE en SU CASA. ¿Y se quedó con la boca abierta?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

