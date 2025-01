En Pobre Novio, volver a donde uno fue feliz no está prohibido, ¿o sí? A Isabela Thompson no se le ocurrió mejor manera de iniciar su día que revisando fotos antiguas con Eduardo Salazar, su ex novio. Como invocándolo, se apareció sonriente en su oficina para invitarla a almorzar y ella no se negó.

Una vez en el restaurante, Ios socios se animaron a recordar viejos tiempos. “¿Sabes de qué me acuerdo? De las escaleras interminables que tuvimos que subir con las maletas?”, comentó Isabela. “Yo las subí, tu maleta pesaba un montón”, agregó Eduardo y le robó una sonrisa a la joven.

El hombre aprovechó la oportunidad para hacerle saber a Isabela que guarda cada recuerdo con mucho amor. “Me encantó ese viaje contigo, hiciste que dejara de odiar los aeropuertos”, confesó. “Y el siguiente viaje era a Bucarest…”, recordó y los ojos de Isabela se llenaron de nostalgia.

“¿Quién sabe, no? Nada está dicho”, afirmó la ex pareja de Isabela. Para cambiar de tema, le sugirió a Isabela que debían ordenar un postre y el rostro de Isabela se iluminó. “¿Qué pasa?”, preguntó la joven al notar la mirada de Eduardo. “Nada más tu sonrisa, eso. No se parece a la de nadie y me encanta”, la piropeó. ¿Habrá logrado ablandar el corazón de Isabela?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

