En Pobre Novio, las noticias BOMBA son cada vez más frecuentes. Tras confesarle estar enamorada de su ex prometido, Mónica Olavarría le aseguró a Isabela Thompson que solo necesitaba tomar aire. La mujer decidió buscar aire fresco en el apartamento de Eduardo Salazar, el susodicho.

Con los ojos llenos de lágrimas, Mónica lo puso al tanto. “¿Qué le contaste?”, preguntó Eduardo muy desesperado. “Que me gustas, nada más”, respondió la psicóloga y el silencio de Eduardo invadió el lugar. “Eduardo, por favor, dime algo”, le suplicó Mónica.

“¿Qué estabas pensando? ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar hasta que se entere que pasó algo entre nosotros?”, la reprendió Eduardo. A Mónica no le quedó otra opción que prometer su silencio. “Eduardo, yo NO le voy a decir nada”, aseguró la joven sin lograr calmar a Eduardo.

La frustración no abandonó al ex novio de Isabela y no ocultó su desesperación. “Le has contado algo que no tenía por qué saber”, le reclamó. Cada respuesta de Eduardo parecían ser dagas para el corazón de Mónica. “Isabela es como mi hermana”, dijo ella. “Sí y yo LA AMO”, agregó Eduardo.

“Qué egoísta eres. Isa es como mi hermana y LA ACABO DE PERDER”, se arrepintió la mujer. “Mónica, de nada sirve que llores”, dijo secamente la ex pareja de Isabela. “Qué egoísta. ¿Por qué no te das la oportunidad de ser feliz?”, lo cuestionó Mónica a punto de desvanecerse.

Lejos de alejar a la mejor amiga de su ex, Eduardo abrazó a Mónica. “Tranquila, no pasa nada”, la consoló. “Yo TE QUIERO, Eduardo, yo te puedo hacer muy feliz”, intentó convencerlo Mónica antes de BESARLO y Eduardo NO SE OPUSO. ¿Isabela descubrirá este peligroso encuentro?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

