En Pobre Novio, algunas amistades parecen estar llegando a su fin. Después de descubrir el regalo que le hizo Eduardo Salazar a Isabela Thompson, la furia dominó a Mónica Olavarría. “Deja que se enamore de una mujer que realmente lo quiera, deja de retenerlo”, le exigió a su amiga.

Este arranque de celos puso en alerta a Isabela y se apuró en preguntarle a Mónica si está enamorada de Eduardo. “Mónica, ¿desde cuándo te gusta Eduardo? ¿Has estado callada dos años?”, la interrogó y su amiga confesó por fin su amor. “No, no me había dado cuenta, es reciente y cuando terminaron, lo asumí”, aseguró.

A Isabela no le cabía en la cabeza cómo Mónica decidió no contarle nada. “¿Y qué querías que te diga, Isabela? “¿Me gusta tu novio?” Eres mi mejor amiga y te ibas a casar con él, además yo no le gusto, no le importo”, se lamentó Mónica y su amiga le hizo una pregunta INESPERADA.

“Tú te pusiste mal cuando pasaste la noche con alguien… yo me acuerdo”, le increpó a Mónica. “No, eso es otra cosa”, mintió la psicóloga. “¿Tú crees que es fácil que me guste un hombre que NO quiere nada conmigo? ¿Que me rechaza?”, dijo entre lágrimas la mujer, pero Isabela no dejó de cuestionarla.

Luego de procesar la confesión, Isabela pidió una última aclaración. “¿O sea que entre ustedes dos no ha pasado nada?”, preguntó con preocupación. “Menos que nada, además, Eduardo ni siquiera sabe. Eduardo te ama, Isabela. Así tú estés enamorada de Santiago, él te ama”, prometió la joven antes de dejar el apartamento. ¿A los brazos de quién habrá ido a llorar?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

