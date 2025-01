En Pobre Novio, la tensión entre los personajes no deja de aumentar. Con la reconciliación de Betty y Vilma, César está MUERTO DE NERVIOS. “Pamelita ya me confirmó y viene con Arturo. Espero que no te moleste”, le advirtió Betty a su amiga. “No, ya hemos tenido varias conversaciones y nuestros asuntos están aclaradísimos”, aclaró Vilma.

Para César, la invitación a Arturo terminó por sacarlo de sus casillas y soltó un ácido comentario. “Sí, pues, el millonario que le robó la novia a tu hijo ahora es súper buena gente”, criticó. “Me REVIENTA que le hagas fiesta…”, agregó luego de que su esposa lo callase.

Cuando las “Picapiedras” se pusieron a ultimar detalles, Iván se apareció. “¿Cómo estás, madrina?”, le preguntó a Vilma. ¿O, quizá, debería decirle MADRASTRA? “Este chico está más grande y se parece más a su padre”, comentó Vilma, ¿y a César se le bajó la presión? “Lo mismo dice mi mamá”, dijo mirando a Betty, que se apuró en llevarse a Vilma de la habitación.

Una vez solos, Iván le hizo un recordatorio a César a quien se refirió como padrino. “Quería saber si averiguaste lo que te pedí el otro día”, preguntó el joven y César aseguró no acordarse. “Quería saber si pudiste averiguar algo del papá de Génesis”, lo interrogó Iván. “Necesito que me ayudes a que deje sola a mi mamá”, le pidió y al esposo de Vilma no le quedó otra salida que cambiar de tema.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

