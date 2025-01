Para Laly Goyzueta, la icónica Betty Cruz en Pobre Novio, la astrología es una gran herramienta cuando de conocerse a uno mismo se trata. Con la carta astral es posible descubrir y entender partes de nuestra personalidad, ¿cómo se saca?

“Se necesita el lugar y la hora de nacimiento. Así descubres tu, que ascendente marca el instante en el que tú sales al mundo. Cuando el sol asciende en ese momento que estás naciendo”, comenta Laly. Así es como Laly mandó a todos a darle una ojeada a sus partidas de nacimiento.

El instante en el que uno nace, según la actriz, resulta DETERMINANTE. “El ascendente cambia dependiendo de la hora. Por eso, hay escorpios con ascendente aries, piscis, etcétera. No va a ser igual nuestro camino en la vida”, cuenta la actriz.

Como explica Laly, la carta astral también permite explicar ciertos comportamientos del día que nos distinguen como personas. La carta también revela la Luna y así las personas pueden conocer cómo y por qué sienten sus emociones de cierta manera.

“Yo soy Luna en Aries y tengo que hacer deporte. Yo haciendo cosas me siento activa, si yo estoy en mi casa encerrada como una planta, me muero porque no me siento bien, pero… también puede significar que mi mamá fue muy exigente conmigo”, acepta Laly.

Mira AQUÍ el Enseñame.pe de Laly Goyzueta COMPLETO vía YouTube Latina