En Pobre Novio, los códigos que hay en una amistad no siempre son respetados. Después de pasar la noche con Eduardo Salazar, la mejor amiga de Isabela Thompson le sirvió el desayuno a la hija de su saliente. “No traje mi auto y tu papá estaba muy cansado para llevarme”, le aseguró Mónica Olavarría a la pequeña Manuela, ¿y no le creyó?

“Él está soltero”, la tranquilizó la niña y Mónica dejó las explicaciones para irse a bañar. Mientras tomaba su desayuno, una llamada puso en alerta a Manuela. Era el celular que olvidó Mónica antes de irse al baño y quien llamaba era Isabela. “Justo, buscando a Mónica, pero veo que tú tienes su celular… ¿Estás con ella?”, preguntó Isabela muy sorprendida.

A la pequeña no le pareció que había mejor idea que contarle a la ex novia de su padre que la psicóloga se quedó a dormir en casa. “Mónica se quedó a dormir aquí”, le reveló y dejó EN SHOCK a Isabela. ¿Qué hará la mujer con su mejor amiga y su ex prometido?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR