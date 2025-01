Este lunes 20 de enero se transmitió el capítulo 34 de “Pobre Novio“. En este nuevo episodio, Isabela Thompson descubrió que su mejor amiga Mónica pasó la noche en la casa de su ex prometido Eduardo Salazar. La mujer había llamado al celular de su ‘roomie’, y Manuela contestó, revelándole TODA la información que necesitaba para empezar a dudar de ambos.

“¿Mónica durmió en tu casa?”, cuestionó Isa, evidentemente consternada. Y Manu NO dudó ni un segundo en contarle TODO: “Sí, vino a conversar con mi papá y bueno se quedó a dormir”.

Después de eso, Isabela tomó sus cosas y fue a la oficina para ENCARAR a Eduardo. Y él intentó negarlo en un primer momento. “Ella estaba muy mal. Se hizo tarde y le ofrecí quedarse en mi casa, ¿por qué? ¿está mal?”, le contestó.

Pero Isabela NO se quedaría tranquila con esa información porque estaba casi segura de que Eduardo SÍ sabía la razón por la que ella y Mónica discutieron. “Por favor, Eduardo, Mónica llega a tu casa en la mitad de la noche y no te dice por qué peleamos y tú tampoco le preguntaste, ¿tú me quieres ver la cara de estúpida? ¿o me vas a negar en mi cara pelada que no sabes que Mónica se muere por ti?”.

Aunque terminó aceptando que sabía sobre los sentimientos de Mónica, pero negó que haya pasado algo entre ambos (aunque eso sí sea una mentira).

Además, Santiago García le reclamó a Eduardo por cancelar su gira por discotecas del sur, trabajo del cual reuniría el dinero para librarse del contrato de “Se Rifa Novio”.

Revive AQUÍ el capítulo 34 de “Pobre Novio” vía YouTube

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR