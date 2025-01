Eduardo Salazar intentará recuperar el amor de Isabela Thompson, tras romper su compromiso y desatar sus celos por su cercanía con Santiago García. Así que llegó hasta la casa de Arturo para buscar un consejo de su ex suegro y entender un poco más a la joven.

“Isabela se ha confundido con este tipo. No sé qué le pasa, no le reconozco. Parece que ha comprado el personaje que hemos armado y se le olvida que cuando termine la rifa va a ser el mismo pobre diablo, muerto de hambre que lo dejaron plantado en el altar. Necesito que me aconseje, que me diga qué puedo hacer para recuperar a Isabela”, casi suplicó.

Ese pedido tomó por sorpresa al hombre, quien terminó aconsejándolo: “Lo primero que te diría es que te olvides de Santiago García. No hay nada que haga crecer más a un supuesto rival que estar hablando de él una y otra vez. A Isabela no le gusta que la presionen ni que le digan lo que tiene que hacer. Y seguramente verte tan obsesionado con el tema del pobre novio no le debe gustar mucho”.

Asimismo, le hizo una última advertencia: “Olvídate de tus celos y enfócate en ella, en hacerla feliz; pero con hechos concretos, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, no sirven de nada. Y una cosa: tú sabes que Isabela es lo más importante en mi vida. Yo siempre voy a apoyar sus decisiones. En este caso me gustaría mucho que decida quedarse contigo. ”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

